Inter de Milán decepcionó en su estreno en Europa League. Los lombardos llegaban como amplios favoritos a enfrentar al débil Hapoel Beer Sheva de Israel, en duelo válido a la primera fecha del Grupo K, pero decepcionaron en el Giuseppe Meazza y cayeron por 2 a 0.

El equipo dirigido por Frank de Boer no convenció a sus fanáticos y tampoco a la prensa especializada, llevándose duras críticas. “Una derrota que se mantendrá en los anales como ‘derrota inesperada’. Un comienzo de temporada que, en el papel y con calendario en mano, parecía accesible, pero que se ha transformado en una pesadilla”, escribió La Gazzetta dello Sport.

Sin embargo, no sólo hubo críticas para el juego del equipo y la camiseta alternativa tampoco se salvó. Los lombardos estrenaron su tercera camiseta en el duelo de Europa League y los comentarios no se hicieron esperar. Es que la combinación y el degradado del verde flúor con el azul no dejaron indiferentes a nadie.

Como era de esperar, las burlas en las redes sociales no se hicieron esperar. Aprovechando el nombre del equipo rival, Beer (cerveza en inglés) Sheva, ironizaron con la situación y bautizaron al equipo de Frank de Boer como los “Sprite”, haciendo alusión a los colores de la lata de la gaseosa. Además, como ha sido costumbre, apareció el hashtag #FozzaInda por la compra del club por parte de los chinos.

Los tuiteos que generó la camiseta de Inter de Milán

#InterHapoel cmq tra la Sprite e la birra vince sempre la birra!!!!!!!🍻🍻🍻🍻🍻 cin cin — Pasquale Consiglio (@pasqualeconsig1) September 15, 2016

Justo castigo para el Inter por usar esa camiseta asquerosa — Rodrigo Mujica (@rmujica11) September 15, 2016

el inter va perdiendo de local con el hapoel y encima estan vistiendo una camiseta azul y verde. me voy a hacer hincha del empoli — Ezequiestranged (@RPEzequiel) September 15, 2016