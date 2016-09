La directiva del Monterrey hizo la presentación oficial del jugador Alberth Elis, como último refuerzo para la temporada quien tuvo ayer su primer entrenamiento. Luis Miguel Salvador, presidente de Rayados, aclaró que el catracho no podrá ver acción en la Liga de Campeones de Concacaf, al estar registrado con su ex equipo el Olimpia de Honduras. “Alberth no puede jugar la Concacaf, no puede ser considerado porque el equipo Olimpia lo registró, lo dio en la lista preliminar y la Concacaf lo toma...