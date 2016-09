Real Madrid y Atlético de Madrid perdieron sus apelaciones en contra de la prohibición de fichar jugadores durante un año impuesta por la FIFA, por romper las reglas que protegen a los jugadores menores de edad.



El comité de apelación de la FIFA desestimó el jueves las demandas presentadas por ambos clubes, luego que la prohibición de transferencias fuera impuesta en enero.



Las prohibiciones habían sido congeladas pendientes a los veredictos de las apelaciones.



Los clubes madrileños quedaron impedidos de registrar nuevos jugadores hasta enero de 2018. Pueden hacer negociaciones para firmar jugadores, pero no pueden registrarlos para jugar.



"Ambos clubes están para servir una prohibición de transferencias que les impide registrar a cualquier jugador a nivel nacional e internacional durante los dos periodos de inscripción completos y consecutivos", informó la FIFA en un comunicado. "La prohibición de transferencias se aplica a cada club en su conjunto — con la excepción de los equipos femeniles, de futsal y futbol de playa — y no impide la liberación de jugadores".



Ambas organizaciones negaron irregularidades en la materia, la cual estaba relacionada a la firma de jugadores adolescentes cuyo registro fue aceptado por la federación española de futbol.



Los jugadores involucrados aparecieron en partidos de 2005 a 2014.



El Real Madrid dijo en un comunicado el jueves que "lamentaba" la decisión, la cual calificó de "injusta".



El club blanco agregó que apelará ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo "en un asunto urgente", y que era optimista sobre una reversión al fallo de la FIFA. Atlético también estaba apelando.



"Nuestro club no está de acuerdo con la decisión del comité de apelación de la FIFA de rechazar la apelación presentada, por lo que ha decidido apelar ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo", decía el comunicado, que añade que ya habían contratado "un equipo de expertos internacionales para defender el caso y proteger los derechos del club”.



"Nuestra organización desea expresar que el 100% de las licencias de nuestros jugadores que forman parte de esta investigación y aún siguen en el club han sido regularizadas por la FIFA, recibiendo la autorización del subcomité con el fin de procesar sus licencias y competir en sus diferentes categorías", estableció la instancia rojiblanca.



La FIFA también mantuvo las multas de 900 mil francos suizos (930 mil dólares) para el Atlético y 360 mil francos suizos (370 mil dólares) para Real Madrid.

