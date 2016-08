El Sporting de Portugal, rival del Real Madrid en la Champions, se impuso dos goles a uno al Porto de Íker Casillas, en un encuentro que ha supuesto el regreso a la liga portuguesa de Óliver Torres.



La victoria sirve a los leones de Lisboa para colocarse como líderes en solitario, ya que los tres partidos que han disputado en el arranque liguero los cuenta por victorias.



Se adelantaron en el minuto siete los del Porto FC, con un tanto del defensa central luso Felipe, tras una falta botada por el lateral derecho mexicano Miguel Layún.



Sin embargo, seis minutos después, el sportinguista Bruno César lanzaba una falta al borde del área que se estrellaba en el palo, el rechace le caía al Gelson Martins, que despejaba Íker Casillas, aunque el balón quedó muerto en la línea de gol y es el atacante argelino Slimani el que anotaba el tanto del empate para los blanquiverdes.



Con un juego algo más dominante de los locales, el definitivo 2-1 llegaría en el minuto 25, obra de Gelson Martins, tras un disparo al borde del área que no puede atajar Casillas.



Previo al disparo de Gelson hubo una posible mano del atacante costarricense Bryan Ruiz, muy protestada por el cancerbero español, lo que supuso para Casillas la amonestación.



Tras el descanso, todas las miradas estaban puestas en el joven de Navalmoral de la Mata (Cáceres) Óliver Torres, que regresaba cedido al Porto esta semana, tras haber militado en los dragones en la temporada 2014-2015.



Sin embargo, sus aportaciones se han limitado a destellos de calidad con algún pase de tiralíneas.



Tampoco ha tenido opciones otro ex atlético, Adrián, de inicio como suplente y que salió al campo a falta de siete minutos, sin demasiado protagonismo, salvo un uno contra uno ya en el tiempo de

descuento en el que no logró zafarse del central.



El clásico portugués también ha servido para ver debutar al costarricense Joel Campbel, que entró en el minuto 67 por Gelson y que, además, se mostró muy activo durante todo el partido, mostrándose como un atacante de carácter, que ha logrado meterse al público lisboeta en el bolsillo.



Lo mejor del Sporting, rival del Real Madrid en la Champions League, sus dos centrales, el hispano-italiano Coetes y, sobre todo, el portugués Semedo, muy preciso y muy rápido al corte.



En el centro del campo se ha mostrado muy poderoso durante todo el partido el sportinguista William Carvalho, mientras que en el ataque, la baza más peligrosa está siempre en las botas del argelino

Slimani.