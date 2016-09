La campaña 2016/2017 generaba altas expectativas en Old Trafford. Tras un par de años desastrosos, el Manchester United por fin contaba con José Mourinho como director técnico. Además, los fichajes de futbolistas como Zlatan Ibrahimovic y Paul Pogba, hacían soñar a los “Red Devils”.

Pero en sólo ocho días, la palabra “crisis” vuelve a sonar en Manchester. “The Special One” y su equipo suman tres derrotas de forma consecutiva, ya que este domingo cayeron ante el Watford por marcador 3-1.

Una semana antes fueron derrotados por el Manchester City en el derbi de la ciudad, y el jueves, cayeron ante el Feyernood en la Europa League.

No es común que un entrenador como el portugués tenga tantas caídas de forma consecutiva. A lo largo de su carrera, “Mou” sólo ha perdido tres partidos en tres ocasiones. Ocurrió en 2002, con el Porto, en 2006 con el Chelsea (aunque con la pausa veraniega intermedia), y en 2016 con el United.

Y es que los números de Mourinho no son los mejores en el último año. En diciembre de 2015 fue despedido del Chelsea por una crisis de resultados, y entre la campaña pasada y la actual, suma más derrotas que victorias.

En 31 duelos oficiales (entre los “Blues” y los “Red Devils”), “Mou” tiene 13 victorias, 5 empates y 14 derrotas. Estos números son muy malos para un entrenador con el prestigio del lusitano.

Es por ello que las burlas en redes sociales no tienen piedad de “The Special One”. Incluso, lo han comparado con Louis Van Gaal, quien también fracasó en el Manchester United.

¿Quieren ver cómo “destrozan” a Mourinho en internet? Presten atención

Mientras tanto, los demás entrenadores de la Premier League…

Eso no es todo. Paul Pogba, el fichaje “bomba” de la temporada, está totalmente desaparecido. Por ello, en redes sociales lo siguen “buscando”.

“Vamos, haz algo”

“Buscando a Pogba”

Y para finalizar:

