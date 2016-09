Diego Armando Maradona, que el jueves pasado afirmó que Lionel Messi "no tiene personalidad para ser un líder", dijo hoy que "jamás" hablaría mal del capitán argentino y que no se puede "obligar" al astro del Barcelona "a ser líder". "Estaba hablando con Pelé de que se están perdiendo los líderes. No podemos obligar a Messi a ser líder. Si hace cuatro goles no es líder. Jamás podría hablar mal de él porque me llevo bien con él y con el padre. Es un chico sensacional", dijo hoy Maradona en...