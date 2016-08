Julen Lopetegui, nuevo seleccionador español, prescindió del capitán de la Roja Iker Casillas, para su estreno ante Bélgica y Liechtenstein, que afronta con una convocatoria con once novedades, entre las que destaca Marco Asensio, y diez bajas respecto a la pasada Eurocopa.



Los tres guardametas citados por Lopetegui son David de Gea (Manchester United), Pepe Reina (Nápoles) y Adrián San Miguel (West Ham), en una primera lista en la que también destaca el regreso del del defensa Javi Martínez (Bayern Múnich) y del delantero Diego Costa (Chelsea).



Junto a la ausencia de Casillas y las ausencias por lesión de Andrés Iniesta e Isco Alarcón, destacan los descartes de jugadores que eran fijos con Vicente del Bosque como Juanfran Torres y Cesc Fábregas. Son hasta diez bajas respecto a la Eurocopa de Francia si se suman las de Sergio Rico, Mikel San José, Héctor Bellerín, Bruno Soriano, Pedro Rodrígyez y Aritz Aduriz.



Entre las novedades de Lopetegui hay dos jugadores que aún no han disputado ningún partido con la absoluta, el portero Adrián y el centrocampista Saúl Ñíguez, que ha entrado a última hora por un percance en el tobillo de Isco, y tan solo estará en el amistoso de Bélgica ya que luego reforzará a la sub-21.



Las once novedades de Lopetegui en su primera lista son: Adrián (West Ham), Pepe Reina (Nápoles), Sergi Roberto (Barcelona), Carvajal (Real Madrid), Javi Martínez (Bayern), Saúl (Atlético de Madrid), Mata (Manchester United), Marco Asensio (Real Madrid), Vitolo (Sevilla), Paco Alcacer (Valencia) y Diego Costa (Chelsea).



España inicia su andadura hacia el Mundial 2018 y antes encara un amistoso que se suspendió por el riesgo de atentado en Bruselas. El 1 de septiembre será el estreno de Lopetegui en el amistoso ante Bélgica y el día 5 del mismo mes el primer partido de clasificación mundialística, en León, ante Liechtenstein.



Los jugadores convocados llegarán a la residencia de La Ciudad del Fútbol de Las Rozas el próximo lunes 29 de agosto, con las 13:00 horas como límite, y completarán esa tarde, desde las 18:30 horas el primer entrenamiento.