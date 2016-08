Aún sorprendido, pero a la vez agradecido y feliz por la enorme cantidad de mensajes que recibió desde su llegada el domingo pasado a Guatemala junto con sus compañeros Fernando Palomo, Ricardo Ortiz, Mario Kempes y José del Valle, el hombre detrás de la cuenta @2010MisterChip en Twitter, que posee más de 1.7 millones de seguidores, compartió un espacio en su visita al país.

Apenas compartió un video en su página en Facebook en el que anunció su llegada, la bienvenida tuvo aún más repercusión.

Ayer fue un día ocupado para Alexis, quien además de haber cumplido con la transmisión, participó en otras actividades en las que mantuvo la sonrisa y el trato cordial con quienes se acercaron a él.

Hoy se trasladará junto con el equipo a El Salvador en donde Palomo es reconocido luego de su etapa como seleccionado de atletismo y unos días después lo hará hacia Costa Rica en donde el futbol ha crecido en gran manera luego de la actuación de la selección de ese país en la Copa del Mundo de Brasil 2014 en la que alcanzó los cuartos de final.

¿Cómo resultó esa transición desde las redes a compartir en persona con aquellos que te conocen a través de tus estadísticas?

También es increíble ver a donde puede llegar un hashtag o un tuit. Gracias a Dios la cosa ha funcionado bien.

¿Cómo comenzó para ti esta pasión por los números y por compilar datos sobre el deporte?

Es algo que tengo desde pequeño y no hay un momento concreto... me puse a ver futbol y con cosas que pasaron se me ocurrió empezar a anotar cosas en una especie de librito. Fue en el Mundial de España 82 cuando empecé a tomar notas y ese “gusanillo” con el que luego compaginé mis estudios, básicos, universitarios y mi carrera profesional hasta que lo llevé al punto que ahora esta es mi carrera porque no habría forma de tener tanta información, eso ha requerido de muchos años desde que esto comenzó como un hobbie.

¿Pensaste que un día ese hobbie se convertiría en la realidad que ahora vives?

¡No, para nada!, ¡qué va!, un día me di cuenta de que el futbol y el deporte tienen un tirón enorme entre la gente al punto de que son una vía de escape a los problemas no solo en Guatemala sino también en cualquier lugar del mundo. La pasión y la alegría de ver a tu equipo ganar te hace olvidar un poco el día a día e irte a dormir pensando en lo que te apasiona y hace que muchos nos beneficiemos de ello.

En su etapa como técnico del Barcelona a Louis van Gaal se le criticó por hacer muchos apuntes y analizar el juego en forma cuantitativa, ¿hasta dónde ha quedado demostrada la importancia de los datos en el deporte?

Es que hay que saber diferenciar los datos y curiosidades de las cifras de relevancia. Los primeros son mas entrenamiento y permiten que futbolista de esta área sean más conocidos. En el momento en el que los equiparas en un plano superior y para que otros lo conozcan, desmitificas que el futbol es sólo Cristiano o Lionel Messi y democratizas la élite. En Europa no tienen idea de quién es el campeón de la Concacaf o de la Copa Libertadores pero a mí me gusta ver a jugadores de otros lugares.

Figuras como el guatemalteco Carlos Ruiz te tiene presente gracias a los datos que compartes sobre él y su intento por ser el máximo goleador histórico en las eliminatorias.

Es que es un hito muy grande... más de 30 mil jugadores han pasado por las eliminatorias y ser el segundo goleador con opciones de ser el primero es un mérito enorme. Que él te reconozca es un gesto que hace que le tenga aún más cariño.

También es importante resaltar que en el futbol pasan cosas como hace cuatro años Honduras le ganó a México en el estadio Azteca y lo mandó a un repechaje que demuestra muchas cosas que son significativas para muchos en otros países.

