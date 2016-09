Oakland arriesgó con una conversión de dos puntos que David Carr materializó con un pase a Michael Crabtree para los puntos de la victoria con 47 segundos por jugar, y los Raiders vencieron el domingo 35-34 a los Saints de Nueva Orleans.



Carr conectó con Seth Roberts para un pase de touchdown de 10 yardas, y luego el entrenador de los Raiders Jack Del Rio decidió jugárselas.



Oakland remontó una desventaja de 14 puntos en el segundo tiempo y la gran actuación de Drew Bress, el mariscal de campo de los Saints que tuvo cuatro pases de touchdown y 424 yardas. También tuvieron que sufrir cuando el novato pateador Wil Lutz falló por poco un gol de campo de 61 yardas.



BEARS 14-23 TEXANS



Brock Osweiler lanzó para 231 yardas y dos touchdowns en su debut con Houston para llevar el domingo a los Texans a la victoria 23-14 frente a los Bears de Chicago.



Osweiler, quien firmó un contrato de 72 millones de dólares en el receso tras jugar con Denver, completó pases con ocho receptores distintos. El más destacado fue el novato Will Fuller, quien se convirtió en el primer jugador en la historia de la franquicia con 100 yardas recibidas en su debut al acumular 107 con un touchdown.



BROWNS 10-29 EAGLES



Carson Wentz lanzó para 278 yardas y dos anotaciones para cumplir un debut estelar en la NFL, y los Eagles de Filadelfia derrotaron el domingo 29-10 a Robert Griffin III y a los Browns de Cleveland.



Ascendido de tercer quarterback a titular hace apenas ocho días, Wentz lució como si fuera un experimentado mariscal de campo. La segunda selección del draft, procedente de North Dakota State no cometió errores pese a perderse los últimos tres encuentros de la pretemporada por lesiones en las costillas. Completó 22 de 37 envíos con un rating de 101.



BILLS 7 -13 RAVENS



Los Ravens de Baltimore capitalizaron un pase de touchdown de Joe Flacco, dos goles de campo y un magnífico desempeño defensivo para vencer el domingo 13-7 a los Bills de Buffalo.



Contra su ex coordinador defensivo Rex Ryan, ahora el entrenador en jefe de Buffalo, los Ravens limitaron a los Bills a 160 yardas. También derribaron dos veces a su ex compañero Tyrod Taylor.



BUCCANEERS 31-24 FALCONS



Jameis Winston se recuperó de un pase interceptado y lanzó cuatro envíos de anotación para que los Buccaneers de Tampa Bay derrotaran el domingo 31-24 a los Falcons de Atlanta.



Tampa Bay tiene una foja positiva por primera vez desde 2012.



Winston comenzó su segundo año como profesional completando 23 de 33 pases para 281 yardas. Aprovechó prácticamente todos los recursos de que dispone en este duelo entre equipos de la División Sur de la Conferencia Nacional.



VIKINGS 25-16 TITANS



Eric Kendricks regresó una intercepción 77 yardas para touchdown cerca del final del tercer periodo y Danielle Hunter anotó con un regreso de 24 yardas en balón suelto para que los Vikings de Minnesota vencieran el domingo 25-16 a los Titans de Tennessee en su primer juego de la temporada regular.



Los Vikings causaron tres pérdidas de balón de sus rivales en un periodo de menos de siete minutos y también logaron dos capturas de quarterback.



PACKERS 27-23 JAGUARS



Aaron Rodgers realizó dos envíos de anotación y logró otro touchdown mediante un acarreo, en el encuentro que los Packers de Green Bay ganaron el domingo 27-23 a los Jaguars de Jacksonville.



Rodgers lució como el quarterback que ha sido elegido dos veces el Jugador Más Valioso de la temporada. Prolongó las jugadas corriendo, escapó de las capturas y mostró precisión en todo el terreno.



Completó 20 de 34 pases para 199 yardas. Sus dos envíos de touchdown fueron a Jordy Nelson y Davante Adams.



BENGALS 23-22 JETS



Mike Nugent pateó un gol de campo de 47 yardas con 54 segundos por jugar, y los Bengals de Cincinnati derrotaron el domingo 23-22 a los Jets de Nueva York.



Andy Dalton registró 366 yardas en pases, con un touchdown a A.J. Green, quien atrapó 12 pases para 180 yardas, para que los Bengals venciesen a los Jets por primera vez en 10 partidos en Nueva Jersey.



CHARGERS 27-33 CHIEFS



Alex Smith se lanzó para un touchdown en la primera ofensiva del tiempo extra, al coronar una frenética remontada de los Chiefs de Kansas City de una desventaja de 17 puntos en el último cuarto para derrotar el domingo 33-27 a los Chargers de San Diego en el primer fin de semana de la temporada regular de la NFL.



Smith lanzó para 363 yardas y dos touchdowns, el segundo un pase a Jeremy Maclin a sólo nueve minutos del final del cuarto periodo, lo que redujo la desventaja de los Chiefs a 27-17.

