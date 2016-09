En el duelo más esperado de la Liga Premier de Inglaterra, el Manchester City se impuso 2-1 al Manchester United en el derbi de esta ciudad, además causó morbo por el enfrentamiento entre los técnicos Josep Guardiola y José Mourinho.



La cancha de Old Trafford fue el escenario de este compromiso esperado desde que se concretaron las llegadas de ambos estrategas para esta temporada del futbol inglés.



Luego de protagonizar diversos duelos en el campo y desde la sala de prensa con los clásicos Real Madrid y Barcelona, ahora los dos timoneles se veían la cara en la Premier League y un derbi que ha ido a más desde que el City ha hecho grandes inversiones y se ha vuelto competitivo.



En el “Teatro de los Sueños” la obra inició con un abrazo entre el español Guardiola, técnico del City, y el portugués Mourinho, del United, para apaciguar los dimes y diretes de tiempos atrás y dejar en claro que el futbol si bien no confirma amistades puede disminuir ciertas discrepancias.



Apenas era la cuarta fecha de la Premier, por lo que los dos conjuntos todavía no afinan del todo sus detalles para estar al cien por ciento, sin embargo, al cuadro “citizen” le alcanzó una buena primera mitad para marcar diferencias, aguantar el resultado en el segundo lapso y quedarse con la victoria.



El mediocampista belga Kevin de Bruyne, al minuto 15, hizo el 1-0 para la visita después de un trazo largo desde la defensa, una habilitación del nigeriano Kelechi Iheanacho y una viveza del propio De Bruyne para estirar la pierna ganarle a la zaga rival y vencer al portero español David de Gea.



Con un City superior, aunque no avasallador, el partido se colocó 2-0, al 36, tras una buena jugada entre los españoles Manuel Nolito, David Silva y Raheem Sterling, en una prueba de lo que le gusta a “Pep” Guardiola, mucho toque.



El balón pegó en el poste e Iheanacho, atento, empujó la pelota al fondo de las redes sin festejar por la duda de un fuera de juego que no hubo y ya después celebró.



Ya con el marcador en contra, los “Red Devils” adelantaron líneas, presionaron y provocaron errores del oponente para recortar distancias antes del descanso por conducto del sueco Zlatan Ibrahimovic (42), quien aprovechó una mala salida del cancerbero chileno Claudio Bravo para rematar sin titubeos.



Con el 2-1, la segunda parte fue atractiva, con llegadas en ambos bandos, un United lanzado al frente y un City sin renunciar a la espera de liquidar el juego con un tercer tanto, el resultado se mantuvo y Guardiola le ganó la primera partida Mourinho a falta de que choquen, tal vez, en Copa de la Liga o en la FA Cup, sumado a la revancha en Liga.



De este modo, Manchester City se colocó en la cima de la clasificación con paso perfecto de cuatro triunfos para sumar 12 unidades, mientras que Manchester United permaneció con nueve puntos.