Mandato de "Billy" Álvarez en Cruz Azul está en la cuerda floja

Guillermo Álvarez, Presidente de Cruz Azul, pidió a los aficionados que se ilusionen con el título de este Apertura 2014 y así poder romper con los 17 años que ya cargan sin ganar la copa. "La afición siempre se ilusiona y no quisiera hacer una analogía con el quinto partido de la Selección Nacional, que no recuerdo desde cuándo lo estamos buscando, porque en el 90 no se fue a Italia". "Puede ser esa perseverancia y en la afición se vale, al igual que en el plantel, que se ilusionen y se...