Maradona genera polémica al reconocer a su hijo Diego Jr… ¡30 años después!

Después de casi tres décadas de negarlo como tal, Diego Maradona reconoció por primera vez en público a Diego Junior, concebido en una relación extramatrimonial con una mujer italiana cuando jugaba en el Nápoli.

El ex astro futbolístico mantuvo un encuentro privado con el joven, de 29 años, hace dos días en las afueras de Buenos Aires, que se repitió para las cámaras de televisión y fotógrafos el jueves por la noche, en la casa que pertenecía a los padres de Maradona en el barrio de Villa Devoto.

"Estoy muy contento porque me reencontré con mi hijo", dijo Maradona en una breve declaración a la prensa. "Lo quiero muchísimo y es muy parecido al padre", afirmó el ex capitán del seleccionado argentino campeón del mundo en 1986.

Pese al notable parecido físico y a una resolución judicial, Maradona negó durante años la paternidad del hijo extramatrimonial que tuvo con la italiana Cristiana Sinagra. Incluso, hasta hace semanas atrás comentaba que era hijo de su hermano menor Raúl "Lalo" Maradona.

"Una emoción increíble, habíamos esperado 30 años para darnos esta alegría", escribió en Twitter Diego Junior, que cumplirá 30 años el mes próximo.

Desde que alcanzó la mayoría de edad, el joven buscó incansablemente tener contacto con su padre, al cual sorprendió en 2003 en una cancha de golf en Italia. Aquel breve encuentro no se repetiría hasta 13 años después.Maradona, de 55 años, tuvo un romance con Sinagra mientras estaba casado con Claudia Villafañe y él jugaba en Nápoli.

Aunque quiso seguir los pasos de su padre, Diego Junior no tuvo suerte como futbolista y actualmente participa en un concurso de baile en la televisión argentina.

Como era de esperar, la noticia del reencuentro de Maradona con Diego Junior impactó en Dalma y Gianinna, las hijas que tuvo el ex capitán del seleccionado con Villafañe.

"Me hubiese encantado que él me lo pueda llegar a decir a mí antes de que salga en todos lados y todo el mundo sepa las cosas", dijo Gianinna Maradona el viernes en diálogo con Canal 13. "Básicamente, que me llame y diga: 'Mira, hija, te mentí en su momento, te pido que me disculpes'. Y todo perfecto, todo genial. Lo que pasa que enterarse por la tele y todo esto no está bueno", afirmó la joven, que durante años creyó en la versión de su padre.

"También quería pedirle al aire y delante de todos disculpas a Diego Junior por haber creído una mentira de mi papá", declaró.

Su hermana Dalma se descargó por Twitter con seguidores que le reprochaban no reconocer a su hermano. "Nos vienen diciendo que no lo reconocía por nuestra culpa y ahora es nuestra culpa, ¿qué cosa?", comentó la mayor de las hermanas.

Además de Diego Junior, Dalma y Giannina, Maradona tuvo otra hija, Jana, por una relación ocasional con una camarera, y a Diego Fernando, el más pequeño de su descendencia que tuvo con su ex novia Verónica Ojeda.