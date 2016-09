Mario Balotelli está encontrando nuevamente su lugar en el fútbol. Luego de desastrosas campañas en el Milan y el Liverpool, el polémico delantero italiano, que entregaban más noticias fuera que dentro del campo, vuelve de a poco a su nivel en el OGC Niza de la Ligue 1 de Francia.

Aunque su bajo nivel futbolístico en los últimos años no convencía a ningún equipo para ficharlo, los franceses le tuvieron confianza y lo ficharon para la temporada 2016/2017. Hasta ahora la decisión de los franceses es la correcta y seguramente no se arrepienten. Es que el delantero ha rendido en los primeros encuentros y en el AS Mónaco se volvió a lucir, marcando dos goles en la victoria por 4 a 0.

Mario Balotelli entró como titular en uno de los clásicos de Francia y rápidamente demostró su poder goleador. Luego de la apertura del marcador por parte de Paul Baysse, Súper Mario fue el encargado de aumentar la cuenta en dos ocasiones consecutivas, antes de salir reemplazado en el minuto 78. El 4 a 0 definitivo fue obra de Alessane Plea.

Gol de Balotelli en el clásico Niza 2-0 Monaco @II_Divino pic.twitter.com/VXWq5iWdrD — CandongaCarreño (@Candonga9) September 21, 2016

Y Balotelli sigue a lo suyo…cuarto gol con el Niza en dos partidos #SúperMariohavuelto pic.twitter.com/GdhGqV5qQY — El Transistor (@ElTransistorOC) September 21, 2016

La goleada ante Mónaco tiene al OGC Niza en la punta de la Ligue 1 y ya suman 14 puntos en seis partidos, con cuatro victorias y dos empates.

Otro clásico goleador para Mario Balotelli

Si Mario Balotelli se lució ante Mónaco con sus dos tantos en la goleada por 4 a 0, anteriormente ya se había transformado en figura en el clásico frente a Olympique de Marsella. Al igual que en el partido frente al equipo de Radamel Falcao, en ese encuentro también se despachó dos goles y fue clave para que OGC Niza gane por 3 a 2.

Súper Mario está volviendo al nivel que lo llevó a ser catalogado como uno de los delanteros más promisorios del fútbol y no por nada suma cuatro goles en los partidos que ha jugado en la Ligue 1.