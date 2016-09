Luego del aburrido empate sin goles ante Honduras, los aficionados abuchearon y pidieron la salida del estratega Juan Carlos Osorio del Tri, pero no fueron los únicos inconformes, pues los expertos también externaron su molestia con el equipo que dirige el colombiano.



Tal es el caso de el narrador favorito de la afición mexicana, Christian Martinoli, y el ex jugador del América, Antonio Carlos Santos, quienes tacharon de lamentable la situación del conjunto nacional.



“La verdad muy triste, lamentable, creo que los futbolistas tienen que hacer un autoanálisis pero bastante crítico y hay que saber si tienen nivel para portar la playera de la Selección mexicana”, apuntó el ídolo azulcrema en un video para el portal Referee.



Mientras que el analista de TV Azteca fue tajante con su crítica y aseguró que aunque cambien al técnico la situación será la misma porque la mayoría de los jugadores que visten la camiseta tricolor no existen en la cancha.



“Usted si quiere o no quiere a Osorio, pues traigan al que se les antoje, quién les gusta, el mejor o el peor técnico del mundo, traigan al que quieran… ¿y a los jugadores, cuándo, para cuándo? La mitad de estos jugadores de la fantástica llamada generación dorada ¡no existen!”, sentenció Martinoli en el mismo video.