La Selección mexicana sigue mostrando un pobre nivel futbolístico y no se pudo reivindicar con la afición al empatar a cero goles con Honduras en el último duelo de la fase de grupos de la eliminatoria de la Concacaf rumbo a Brasil 2014.



Los catrachos iniciaron de gran forma el partido, buscando el arco rival con la firme intención de encontrar un gol que le diera la ventaja. En los primeros 10 minutos los visitantes estuvieron cerca de marcar en tres ocasiones, siendo la más clara en el 4’ cuando Romell Quioto recibió un pase filtrado que lo dejaba solo frente Alfredo Talavera pero el guardameta mexicano tuvo una gran salida para quitarle, con los pies, el balón.



México no demostró nada en lo que siguió en el partido, lució sin idea y juego de conjunto, por lo que la primera jugada de peligro vino de una jugada individual de Javier Aquino al 36’. El jugador de Tigres desbordó por la banda izquierda y con un túnel alcanzó a pasar a Ángel Zaldívar quien remató a portería con un punterazo; sin embargo, el portero Donis Escober alcanzó a tapar el disparo.



Los últimos minutos de la primera mitad transcurrieron sin acciones importantes por lo que la afición abucheó a los dirigidos por Juan Carlos Osorio.



En la parte complementaria, los papeles se invirtieron y el conjunto azteca dominó la posesión del esférico pero sin profundidad en el ataque.



Fue hasta el 56’, cuando México pudo abrir el marcador; no obstante, Hirving Lozano perdonó a los hondureños. Ángel Zaldívar mandó un centro al área y el Chucky llegó sin marca al área chica pero terminó por volar su remate por lo que el marcador permaneció empatado a cero goles.



La falla de Lozano fue como un balde de agua fría para el Tricolor ya que no volvió a generar una jugada que pusiera en aprietos al equipo visitante hasta el 84’, cuando Héctor Herrera sacó un potente disparo en los linderos del área y el portero Donis “escupió” el balón que Zaldívar trató de rematar pero que fue tapado por el mismo cancerbero.



Al 92’, Héctor Moreno todavía pudo darle el triunfo a México pero al igual que Lozano falló increíblemente su remate de cabeza, pese a casi estar en la línea de gol.



Con el empate a cero goles, la Selección mantuvo el invicto en la fase previa al hexagonal final pero no pudo obtener la marcar perfecta de seis triunfos en seis juegos; mientras que Honduras consiguió su pase gracias que tuvo mejor diferencia de goles que Canadá, que pese que venció al El Salvador no le alcanzó.

El Tri iniciará el hexagonal visitando a Estados Unidos, en noviembre de este año.

