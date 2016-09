Miguel Herrera genera polémica en todo momento cada vez que declara, por lo que esta vez no fue al excepción al reconocer que tarde o temprano volverá al América, pero instantes después indicó que también aceptaría una propuesta de Jorge Vergara para asumir las riendas de Chivas.

En entrevista para ESPN el “Piojo” no dudó a la hora de aceptar su cariño por los azulcremas, pues los hizo campeones y tuvo que marcharse al Tricolor para obtener el boleto al Mundial de Brasil, aunque su proceso se vio truncado cuando golpeó a Christian Martini, comentarista de TV Azteca, así que la afición ve con buenos ojos que regrese, tarde o temprano.

"Salí del América con la ilusión de regresar algún día porque me dieron un apoyo importante. En un futuro seguramente regresaré al América”, comentó en declaraciones para ESPN.

Sin embargo, todo iba normal hasta que Herrera empezó a elogiar a Jorge Vergara argumentando que le gusta su manera de ver el futbol, por lo que no se opondría en dirigir al Guadalajara, pues ser director técnico es simplemente un trabajo que no reconoce colores: “Tengo aprecio por el señor Jorge Vergara porque me parece que es alguien que vino a revolucionar al futbol, pero de repente toma decisiones muy drásticas, pero me parece que ha aprendido del pasado”.

“Si no tengo trabajo, claro que sí, siempre he dicho que trabajo es trabajo. Me sentaría a platicar, porque me parece que después de todo lo que viene pasando con Chivas ahora con Matías Almeyda , con todo el espaldarazo que no se le dio a los mexicanos que estuvieron ahí”, abundó.

