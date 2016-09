Miguel Layún es claro, nunca jugará con Chivas

El nuevo invitado del programa de YouTube MoyMuTV del arquero Moisés Muñoz, fue su ex compañero en el América Miguel Layún, ahora jugador del Porto de Portugal.

Y una de las preguntas que le lanzaron al defensor a través de la sedes sociales es si Chivas le ofreciera un jugoso contrato, ¿Jugaría para ese club?

“No, no, no, noooo. Respeto mucho a la gente de Chivas, hay mucha gente que a partir de que me fui a Europa me sigue. Me encanta que el equipo esté tomando el paso, pero con todo respeto, no, mi corazón está con América, ahí quiero regresar y no me interesa traicionarlo”, respondió Layún.

En la misma entrevista, Miguel dijo que uno de los entrenadores que más lo ha marcado es Miguel Herrera, con quien logró el titulo con las Águilas y además fue uno de los incondicionales en la Selección Mexicana.

Sobre el famoso tema de “Todo es culpa de Layún”, dijo que fue algo que si lo llega a molestar pero que lo tomó con filosofía para levantarse y triunfar.

“Si me entró un coraje interno. Pero me dije, a todos los cabrones que se han encargado de hablar porquería y media de mi, les voy a demostrar que tengo la calidad y que puedo estar donde estoy. Fue un tema de orgullo”.

Finalmente dijo que extraña al América y que estaría dispuesto a regresar a sus filas si así lo deciden los directivos.