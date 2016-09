Monterrey quedó eliminado de la Liga de Campeones de la Concacaf, al caer 2-1 ante el Árabe Unido, quien se convirtió en el verdugo de la Pandilla al derrotarlos en sus dos enfrentamientos.



Rayados se quedó con tres puntos, producto del único triunfo que tuvo ante Don Bosco, mientras que el equipo panameño llegó a nueve unidades y amarró su boleto a los cuartos de final.



La dupla entre José González y Joseph Cox del Árabe Unido, metió en líos a la línea defensiva de los Rayados, pues fueron los responsables de eliminar fuera al equipo albiazul.



Edwin Cardona dio el primer aviso claro de gol pero el portero Miguel Lloyd detuvo el disparo y fue pieza importante para evitar la caída de su marco.



Rayados tuvo un par de llegadas más al arco del Árabe Unido pero no pudo batir la portería rival, y fueron los panameños quien abrieron el marcador con un remate de cabeza de Joseph Cox, uno de sus jugadores más peligrosos.



Transcurrían los primeros segundos de la parte complementaria y José González sentenció el partido al anotar el segundo tanto que dejó ver las debilidades de la Pandilla, pues se quitó a tres jugadores antes de definir.



Aunque César Montes acortó distancias al marcar el único gol del Monterrey, la escuadra dirigida por Antonio Mohamed no pudo levantar la pesada loza que el equipo panameño le puso al anotarle dos tantos.



Rayados fue insistente en su ataque pero el guardameta Miguel Lloyd fue determinante para que el Monterrey no pudiera empatar el partido.

A los albiazules le resta un partido ante Don Bosco en el BBVA Bancomer, pero es un duelo de trámite

