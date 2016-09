El portugués José Mourinho, director técnico del Manchester United, con decepción señaló que algunos jugadores aún siguen sin encontrar su nivel y eso perjudicó el resultado en su estadio Old Trafford.

TE RECOMENDAMOS: Manchester City se impone al Manchester United 2-1

“Algunos han estado por debajo de su nivel, no estaban preparados y el equipo lo ha pagado" comentó el portugués al ser vencidos en el derbi inglés por marcador 2-1 en la fecha cuatro de la Liga Premier.

El Manchester City amargó la racha invicta de los “red devils” y dio un golpe anímico al inicio de la temporada. En conferencia de prensa, “Mou” también atribuyó la derrota al desempeño del árbitro central.

"Es obvio que fue roja y penalti para Claudio Bravo. Me sé las normas del futbol. El segundo penalti es por mano de Otamendi. Algunos dirán que no, pero digo que es cien por ciento porque intenta frenar el balón. Los errores del árbitro también son parte del futbol”, subrayó.

No obstante, admitió su responsabilidad al no hacer cambios a los 20 minutos porque no quiso destruir a sus jugadores. “Tampoco quise hacer los tres cambios al descanso. Al final todo es mi responsabilidad”.

TAMBIÉN PUEDES VER



¡Otra medalla para México! Salvador Hernández logra bronce en 100 metros T52

Chicahrito debuta en la Bundesliga tras lesión

¡Otra indirecta! Ileana Salas le manda mensaje a Alan Pulido con candente foto