El tenista español Rafa Nadal declaró este lunes en Zaragoza que "nunca" en su vida ha tomado una sustancia que me mejore su rendimiento de manera ilegal, tras conocerse que el grupo de hackers rusos "Fancy Bears" publicó una nueva lista de deportistas que habrían consumido sustancias prohibidas por disponer de exenciones por motivos terapéuticos.



"Las dos veces a las que se hace mención esa información, en 2009 y 2012, lo que tomé fue un medicamento para las rodillas con autorización, por lo que cuando se pide permiso para tomar algo, ya no es ilegal", ha respondido el tenista en un acto programado en la capital aragonesa por uno de sus patrocinadores, el Banco de Sabadell.



El tenista español opina que si ha pedido un permiso y se lo conceden deja de ser algo prohibido y que no se tiene que hacer demagogia con eso, porque es un tema "que se saca de sitio".



El tenista de Manacor considera que con este asunto se está haciendo "demagogia" por parte de un país (Rusia) al que se le ha atacado con el tema del dopaje.



"Tenemos el mejor control antidoping posible en el tenis y confío al cien por cien en la Agencia que lo controla y en que los demás tenistas están limpios", destacó Nadal, recién llegado a España desde la India.



A este respecto ha resaltado que se debería conocer la medicación que está tomando cada deportista en cada momento y que no debería ser un tema privado como lo es ahora.



"Sería mucho más beneficioso para todo el mundo que cuando se hace un control se conocieran los resultados porque todo sería transparente y es lo que todos queremos, transparencia. El deporte no solo tiene que ser limpio sino parecerlo", ha apostillado.



Rafa Nadal piensa que en este tema no se le puede fallar a la gente, y especialmente a los niños, para los que los deportistas son un ejemplo.



"El deporte debe ser transparente totalmente y así se acabarían todas las especulaciones", ha añadido a este respecto.

