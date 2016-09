La Selección de México demostró jerarquía y capacidad de reacción para sobreponerse a un marcador adverso y así lograr un triunfo con autoridad sobre El Salvador, señaló el técnico colombiano Juan Carlos Osorio.

“Lo más importante era la reacción del grupo y creo que a lo largo de los 90 minutos se pudo observar el espíritu de combatividad que hay en la Selección”, dijo.

“Para el segundo tiempo fue claro como el equipo controló el juego, me parece que se ganó con autoridad en una cancha difícil, con una gran afición que apoyo a su selección”, apuntó.

Cuestionado sobre esa falta de cohesión que mostró el equipo, sobre todo en el primer tiempo, explicó que la van a encontrar cuando tengan más juegos disputados.

“Me parece que la consistencia en el juego la vamos a lograr con los partidos, con los juegos mismos, hubo ausencias importantes, pero de igual manera la actuación de los muchachos que vinieron en lugar de otros, caso concreto de Sepúlveda”, estableció.

Asimismo, el estratega “cafetalero” comentó que las ausencias de gente importante fue bien suplida por otros con poca experiencia, lo cual destacó abre las posibilidades para una mayor competencia, lo que elevaría el nivel futbolístico.

A su vez el técnico hondureño, Ramón Maradiaga señaló que el gol del empate de México fue determinante en el rumbo de las acciones, ya que fue un golpe del cual la Selección de El Salvador nunca pudo recuperarse.

“El análisis es un primer tiempo tal como lo planificamos, México no tuvo ninguna posibilidad salvo en tiros de esquina en cambio nosotros, además del penal, tuvimos una más, además de un contragolpe”, dijo.

“México con su experiencia logra capitalizar el segundo gol donde el equipo pierde las ideas, las marcas no las tomamos como las teníamos establecidas, México manejo el balón y a quitarnos cierto control del juego”, apuntó.

Cuestionado sobre si es un fracaso que “La Selecta” haya quedado fuera del hexagonal final de la Concacaf rumbo a la Copa del Mundo Rusia 2018, el “Primitivo” comentó que si lo quieren culpar, acepta la responsabilidad.

“Si lo consideran fracaso por todo lo que se vivió no voy a discutir, es su percepción. Es cierto que los resultados dicen que en 12 partidos no se ganó, pero no voy a entrar en detalles, si creen que con eso van a satisfacer su amargura…me siento dolido porque quería clasificar”, sentenció.