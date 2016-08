El polémico periodista Carlos Albert no estuvo para nada de acuerdo con la llegada a Monterrey del hondureño Alberth Elis, quien apenas tiene 20 años, tachando de ‘malinchista’ al conjunto regio por no darle la oportunidad a los jóvenes mexicanos.



En un video para el portal Referee, el ex comentarista de ESPN, aclaró que no tenía nada qué ver con la nacionalidad del jugador, es más, ni siquiera mencionó el nombre, pues aseguró que su molestia era directamente con la ‘Pandilla’, no obstante los cartuchos no tomaron la crítica de la mejor manera.



Es por ello que la prensa de Honduras reaccionó contra el ex futbolista a quien tacharon de ignorante y reventador, pues aseguran que Elis es la gran promesa catracha, ya que fue la figura en los Juegos Olímpicos.



“No conocen a Alberth Elis, no saben de quién se trata y me extraña porque acaba de jugar los Olímpicos y fue la figura de Honduras, hay que decirle a Carlos Albert que Elis es uno de los prospectos de la Concacaf, que tiene 20 años y muchos equipos de Europa interesados en él. Esto es ignorancia de los colegas mexicanos”, declaró el periodista José Luis Barralaga.



Por su parte, su colega Marvin Ávila también defendió al futbolista, en quien confía para que triunfe en los Rayados: “Hoy por hoy es el juvenil con mayor proyección y lo demostró en juegos Olímpicos. Se lleva de encuentro a un hondureño que es la joya de nuestro futbol”.