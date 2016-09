Para Nuria Diosdado integrante del dueto mexicano de nado sincronizado, la CONADE debe seguir rascando y buscando eficientar los procesos al interior de las federaciones deportivas, quienes como en su caso están más pendientes de otras disciplinas que la suya y en ocasiones perjudican económica y deportivamente a los atletas.

¿Consideras que se están haciendo bien las cosas a nivel federativo, o qué se puede mejorar?

-Creo que se están haciendo bien las cosas a nivel de la CONADE que se limpien Federaciones y el recurso llegue directamente al atleta. En mi caso en la federación a la que pertenece mi deporte (Federación Mexicana de Natación) en la que se manejan 6 deportes, no haya una cabeza para cada deporte, no creo que un presidente -no dudo de su capacidad- pero es mucho el trabajo que se tiene que hacer. Nosotros como atletas necesitamos una voz a quien hablarle, y nuestro presidente (Kiril Todorov) tiene muchas cosas que hacer y creo que se tiene que poner una persona por deporte. Durante 20 años estuvo Norma, y a mí me ayudaba mucho, ella era la cara del nado sincronizado y ahora no tenemos a alguien al mando. Se debería poner a una persona a cargo de cada deporte.

Diosdado comentó también que en ocasiones el trato no es el adecuado cuando se habla de temas económicos, ya que ha sufrido falta de apoyos y pagos en sus premios.

-Sabemos que hay federaciones que están un poco cuidadas, y que también conocemos de muchas cosas que se hacen, queremos que se siga apoyando directamente al atleta, creo que eso de que llegue el dinero es muy bueno, aunque es difícil, nos hemos acostumbrado a no viajar atletas y entrenadores con todo el dinero, antes era muy cómodo porque lo hacía la federación, pero sí se perdía mucho dinero en ese trámite. Creo que es bueno lo que se está haciendo, que se trabaje más por el atleta y no por temas políticos, a veces tenemos cierto incentivo y no agrada ver que se pierda por esos trámites en las federaciones como es nuestro caso, resalto que hoy se tenga trato directo con la CONADE.

Finalmente Nuria señaló que buscará que se puedan cambiar los métodos de calificación en su disciplina, pues es complicado saber si algún juez no está ya predispuesto hacia las atletas, y la prueba está en otros deportes que han evolucionado incluso valiéndose de la tecnología.