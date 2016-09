El regreso a la titularidad del arquero Guillermo Ochoa en La Liga de España no ha sido del todo favorable debido a diversos errores del mexicano, fallas que le han costado el triunfo al equipo de Granada en más de una ocasión.



Desafortunadamente, el fin de semana pasado debido el seleccionado nacional volvió a errar ante el Eibar, en la Jornada 3. Sin embargo, en esta ocasión tanto aficionados como la prensa española no perdonaron al ex arquero americanista e inclusive lo responsabilizaron de la derrota Nazarí.



Medios como As, Marca, El País y Granada Hoy dedicaron algunas portadas y arremetieron contra el cancerbero.



"Pedro León chutó desde línea de tres cuartos pero Ochoa no calculó bien la dinastía y se tragó el bote del esférico", se puede leer en Granada Hoy.



Mientras que en As mencionan: "No está siendo un gran inicio de la temporada para Ochoa. el portero del Granada, titular por fin en España, está destacando por sus errores en vez de sus paradas".



De igual forma, El País no dudo en publicar: "Nuevo oso de 'Ochoa' en la portería del Granada. El portero mexicano se comió un manso balón que iba directamente a las manos provocando la derrota de su equipo".