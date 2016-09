El árbitro que aceptó arrancar el Monterrey-Chivas en la encharcada cancha del Estadio Tecnológico el sábado pasado, Miguel Ángel Ayala, no figuró en las designaciones para la Fecha 9, sólo como cuarto oficial. La Comisión de Árbitros dio a conocer a los encargados de los partidos del próximo fin de semana, que iniciarán con Alfredo Peñaloza como silbante del Xolos vs. Santos, donde Ayala será cuarto oficial, mientras que Erick Yair Miranda dirigirá el Morelia vs. Pumas, ambos partidos en...