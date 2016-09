La derrota que sufrió Rayados en Querétaro, los desplazó hasta el puesto número 13 de la Tabla General, por lo que si quiere aspirar a la liguilla tendrán que jugar los próximos ocho partidos como si fueran una final.



Antonio Mohamed, técnico de Rayados, sabe que será un cierre de temporada complicado, y de no enderezar el camino, su puesto en el timón del Monterrey estará en juego.



"Esperemos que la mala racha cambie, si no al que van a cambiar es a mí. Fue una semana negativa para nosotros, sólo nos queda ahora, jugar ocho finales y poder clasificar, tenemos que pensar en el próximo partido y canalizar todas nuestras energías", dijo a su llegada a la ciudad luego de perder ante Gallos Blancos.



Rayados atraviesa su peor racha en la era del Turco Mohamed, al apenas cosechar 10 puntos en nueve jornadas, la anterior marca negativa la tuvo en el Apertura 2015 con 12 unidades, mientras que en el Clausura 2016 al sumar 21, en torneos dirigidos desde la fecha uno.



Para Mohamed una de las causas principales de los malos resultados, es la falta de contundencia en la línea ofensiva, una de las fortalezas en el torneo pasado.



"El torneo pasado entraban (los goles) y ahora no, tenemos que seguir insistiendo en que van a volver a entrar, es la única fórmula que conozco, si hoy el partido terminaba 4-1 (para Monterrey) estaba bien.



"No sé que equipo genere tantas opciones de gol como nosotros, pero no la metemos y lamentablemente, o sea desde que empezó el torneo, hemos fallado penales", señaló el Turco.



Mohamed pidió a la afición que sigan apoyando al equipo, para volver al nivel que tuvieron en el semestre pasado.



La pandilla entrenó este domingo, de cara al partido de media semana contra Santos en el BBVA Bancomer.