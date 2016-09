Para el Rayo de Jalisco Jr. el próximo 2 de octubre apunta a ser una fecha memorable ya que festejará sus 40 años como gladiador en una función en Guadalajara, después de que cosechara grandes vivencias como gladiador en las que afirma, se deben retomar las bases que hicieron grandes a este deporte del que México se puede sentir orgulloso y escuela a nivel internacional.



¿Cómo se encuentra el Rayo de Jalisco a días de que se celebre la función en la que en su ciudad natal le festeje su trayectoria?

-Me dio una gran felicidad el enterarme que se iba a llevar a cabo ese reconocimiento, ese homenaje en Guadalajara. Esta ciudad representa todo para mi, es mi casa, con mi gente, va a ser un sueño hecho realidad. Son 40 años de trayectoria en los que he creado mi propia historia, una leyenada. Soy de los luchadores más lastimados porque yo nací para la lucha libre en tiempos dificiles, no digo que hoy no lo sean, pero sí son muy diferentes. Entonces yo tengo 18 operaciones, placa de titanio en cervicales, eso te dice la entrega que he dado siempre arriba del ring, al 100 % por toda la responsabilidad que llevo encima para agradarle al público.



Usted como una de las grandes figuras de la lucha libre mexicana, incluso reconocidos fuera de nuestro país como algunos otros que ya están la parte final de sus carreras ¿qué siente que sigue para la lucha libre ahora que hay muchas corrientes que atacan la lucha clásica que varios de ustedes construyeron?

-Mira, la verdad me da tristeza lo que ocurre hoy en día, por principio de cuentas ya no veo la lucha por televisión, a la nueva sangre por llamarlo así. Porque no me gusta, yo soy un luchador clásico, llave contra llave, y ahí lo que se nota en la actualidad es que hay falta de preparación, hacen falta maestros. Aquí en Guadalajara había un maestro muy grande como lo fue el Diablo Velasco, un profesor al que le nombraban el hacedor de estrellas. Y todos los luchadores que salían del gimnasio del profesor Velasco eran conocidos y reconocidos no solo a nivel nacional sino mundial, y entonces creo que hace falta ese tipo de escuela para poder continuar nosotros y dar buena preparación a los jóvenes y al público buenas luchas. La lucha americanaque es la que está de moda en nada se compara con la lucha libre mexicana, que es considerada la mejor del mundo, luchadores, canadienses, estadounidenses, japoneses vienen a aprender a México y me interesa que se siga dando la preparación para nuevos talentos y así se puedan entregar a 100% como lo hicimos nosotros.



Rayo comentaba que no hay maestros en México, ¿usted se ve como uno de los nuevos maestros en su caracter de figura de la lucha libre?

-Yo tengo los conocimientos y recursos, las cualidades, creo que sí, no me gusta que me digan profesor, que me digan maestro, pero sí me gustaría, y sí lo voy a a hacer en un futuro transmitir mis conocimientos, mis vivencias, a habrá el modo lanzando una convocatoria para que aquellos que de verdad quieran y tengan los pantalones de meterse en esto que se llama luvha libre, estaría encantado de contribuir con mi granito de arena para crear figuras nuevas, sobre todo en aquí en Guadalajara.



¿La fecha de la lucha su aniversario la escogieron por alguna razón o fue una coincidencia?

-Yo creo que fue una coincidencia, el 2 de octubre no se olvida y tampoco se deberá de olvidar será una gran fiesta, encantando de estar ahí.