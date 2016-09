Convencido de que en Jalisco se encuentran los mejores entrenadores y atletas del país, el gobernador del estado Jorge Aristóteles Sandoval recibió a algunos de los jaliscienses que representaron a México en los Juegos Olímpicos de Río 2016, a quienes además entregó estímulos económicos por su participación en la justa veraniega en la que además de la plata obtenida por Germán Sánchez en clavados, felicitó a los deportistas que se instalaron en la élite mundial.

“Aquí en Jalisco están los campeones del deporte en México, pero aquí en Jalisco también están hombres y mujeres que son destacados, son privilegiados porque hoy ellos pueden señalar que después de su esfuerzo pertenecen a una casa de campeones, de los número uno, con los que pueden competir contra cualquier nación del mundo”, expresó el mandatario estatal.

El gobernador de Jalisco hizo entrega de un cheque por 20 mil pesos como incentivo por haber participado en la máxima justa deportiva, y al medallista Germán Sánchez se le entregó un estímulo de 80 mil pesos en base a lo establecido en el Reglamento de Becas del CODE Jalisco, así 750 mil como incentivo especial que otorga el Gobierno del Estado.

Así lo dijeron



Nuria Diosdado



Nado Sincronizado



“Siempre es un aliciente recibir el apoyo del Gobierno. Estoy en un estado que es cuna de campeones. Encontrarme con un amigo “El Duva” de quien me siento muy orgullosa de lo que ha hecho y me pone feliz por lo que representa para él y para todos los jaliscienses”.





Yanic Gentry



Vela



“Estoy muy agradecido con cualquier apoyo que nos den y espero que Jalisco siga impulsando a los atletas, no solo a mí, sino a las nuevas generaciones”.





Melany Hernández



Clavados



“Creo que el tener el apoyo de gente importante y que siempre está a nuestro alrededor es algo que nos motiva a todos, el saber que si necesitamos algo tenemos la oportunidad de ir a pedírselo y que nos van a apoyar sin ningún problema. Sabemos que siempre vamos a tener el apoyo de André Marx y del Gobernador, el que nos haya recibido aquí y nos haya dado este apoyo económico es algo que nos va a servir bastante para la práctica de nuestro deporte y para apoyar a nuestra familia”.





Edna Carrillo



Judo



“Siempre se agradece el hecho de que reconozcan tu trabajo y más que te hagan una invitación a platicar, siempre es satisfactorio recibir ayuda y obviamente el reconocimiento por parte de los directivos, el estímulo es algo exta”.