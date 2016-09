A casi un mes de no albergar un evento deportivo, este fin de semana regresa el fútbol al Gigante de Acero de los Rayados, que enfrentan al líder del torneo los Xolos de Tijuana.



El 13 de agosto fue el último encuentro en el BBVA Bancomer, cuando la afición albiazul pudo ver al Monterrey vencer a los Rayos del Necaxa, 2-1 en la jornada cinco.



La Pandilla tuvo un par de partidos de visitante, ante Pumas y Pachuca, luego hubo una pausa en la Liga por la pasada fecha FIFA, que dejaron a los aficionados albiazules con 28 días sin acudir al estadio.



Xolos visita la Sultana del Norte este 10 de septiembre y lo hace como el líder de la competencia con 16 puntos, mientras que Rayados sólo ha podido obtener nueve y se encuentra en la décima posición de la general.



Rayados está inmerso en una racha negativa de la cual quieren salir en este duelo, para ello tomaron tres días de descanso, durante la pausa de la liga, a quienes según sus jugadores les ayudó para despejarse del cansancio mental que tienen debido a que no se les han dado los resultados.



Tijuana llega al BBVA no sólo como el líder de la competencia, pues entre sus filas tiene a Dayro Moreno el máximo goleador del torneo hasta el momento con siete goles, y quien busca seguir aumentando su cuota goleadora.



Por su parte el Monterrey tiene a Rogelio Funes Mori en duda para este duelo, quien compite por el liderato del campeón de goleo con cinco dianas, pero que no anota desde la jornada cinco, pues ante Pumas no pudo sumar y no participó en el duelo con Pachuca.



La Pandilla quiere hacer su localía, de tres partidos jugados en la cancha del Gigante de Acero, los Rayados suman dos empates y una victoria.



El técnico de Xolos, Miguel Herrera es un viejo conocido de la afición albiazul, quien como timonel con otra escuadra no ha podido ganar a los Rayados.



Será en punto de las 19:00 horas de este sábado que el fútbol regrese a la cancha del Estadio BBVA Bancomer.