La elección del nuevo director técnico del Club América se realizará con calma para evitar cometer algún error, señaló el presidente deportivo del equipo, Ricardo Peláez, quien descartó que el argentino Rubén Omar Romano ya esté “arreglado”.

"He leído varios que ya están, pero oficialmente no hay nada. Vamos a tratar de tomar la mejor decisión", dijo previo a la salida del equipo rumbo a Aguascalientes.

Sobre la llegada de Romano a la dirección técnica, el dirigente comento que esas son versiones que maneja la prensa, pero cuando haya algo oficial, él mismo se encargará de darlo a conocer.

Destacó que "hay muchos candidatos, me han escrito representantes, promotores, me han ofrecido cualquier cantidad de técnicos, y tengo que tomar la decisión en estos días y quiero ser muy certero".

En este momento, dijo, el club está enfocado exclusivamente en el partido de mañana que es muy importante, en recuperar confianza, seguridad, nunca perder la ilusión y compromiso que tenemos, “pero hoy en día no tenemos ningún cuerpo técnico", apuntó.

Destacó que de la misma manera en que él decidió la salida de hombres, es completamente suya la responsabilidad de elegir al nuevo estratega.

"Las decisiones deportivas me toca tomarlas a mí y no he recibido ninguna llamada, ni asesoramiento. La decisión de que se fuera Nacho la tomé yo, es una pena, es el primer proceso que se corta a la mitad, me hubiera gustado que salieran mejor las cosas y ahora tengo la responsabilidad de elegir a un cuerpo técnico y me voy a tomar el tiempo necesario, ojalá sea con triunfos en la bolsa para que sea más tranquilo", sentenció.

Federación italiana busca reducir el número de equipos en la Serie A

Futbolista mexicano sufre muerte cerebral por impacto de bala

VIDEO: ¡Se calentó el Ruso! André Marín hizo enojar a Brailovsky