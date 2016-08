Rayados no ha respondido las expectativas que alcanzó en el torneo pasado cuando fueron los líderes absolutos en la Tabla General, por lo que Alfonso González acepta que el equipo está en deudas en el presente certamen. "No ha sido tan bueno (el torneo), los resultados no son los que esperábamos. Somos conscientes de donde estamos parados ahora y de donde deberíamos estar. "Presión siempre va haber, este club exige mucho y nosotros tenemos que dar todo en la cacha por respeto a la afición y...