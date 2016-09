Saltando a la cancha con Pro Evolution Soccer 2017

Comenzó la temporada de futbol y con ello, la llegada de sus clásicos videojuego s. En esta ocasión, Konami lanza la nueva versión de PES con muchas mejoras con respecto a la entrega del año pasado, pero que también con algunos puntos que lo dejan en fuera de lugar. Pro Evolution Soccer 2017 es el simulador de futbol de Konami que, año con año, busca llevar nuevos elementos del deporte –como ser un director técnico, un jugador, o tener todo un club– al mundo de los videojuegos. Esta entrega, al igual que sus versiones anteriores, llega con los ya conocidos modos de la franquicia como Master League, Be a Legend y myClub, así como con varias ligas, selecciones nacionales y una serie de torneos de clase internacional. Para empezar, los modos de juego no son muy distintos a los del año pasado. En Master League se agregaron algunos cambios en la parte final de las negociaciones, lo cual lo hace muy cardiaco si quieres tener cambios de último minuto. Por otro lado, ahora hay más detalles sobre los cambios que ocurren en los jugadores durante los entrenamientos. También está el Rol en equipo, donde se designa un papel a los jugadores dependiendo de su actividad en su carrera, lo cual también afectará de algún modo al resto del equipo. Be a Legend se mantiene muy similar al año pasado. El cambio más notorio es la ayuda que ciertos botones te dan al momento de controlar al equipo y en algunos casos, por mucho que quieras que te den un pase, éste no llegará de forma inmediata. 'myClub' se mantiene sin grandes cambios, excepto por la llegada de la Subasta de cazatalentos, la cual te ayudará a conseguir reclutadores que incrementan las posibilidades de conseguir un futbolista en específico a través de la combinación de tres características, como edad, equipo o habilidades entre otras.

Adicionalmente, están los modos de juego en línea, donde al igual que en versiones anteriores, no han sido del todo estables. Durante los primeros días de juego –ya que los servidores fueron activados– la actividad en línea fue algo inestable aunque, probablemente, después de algunos días mejore. Éste es el modo que más podría mejorarse en futuras versiones.



Al momento de saltar a la cancha, se puede apreciar uno de los mejores gráficos en un título de futbol. El legado del Fox Engine se mantiene y los modelos de los jugadores se ven muy bien detallados, la textura de los uniformes es bastante apegada a lo que se ve en un partido de este deporte y la iluminación –en particular en los partidos de noche– logra crear efectos que se traducen en un estadio lleno de vida. Los detalles en cancha, en especial de los estadios licenciados, son sobresalientes, especialmente al momento de la presentación de los equipos. Los jugadores se ven mejor, con movimientos más realistas al correr, disparar y moverse. Los rostros durante las repeticiones y sus acciones al cometer una falta o al fallar un tiro son los que cualquier jugador en la vida real podrían realizar. A pesar de estos grandes detalles, aún se podría trabajar más en el público, el cual a pesar de estar animado, se ve acartonado y con poco detalle.



En cuanto al gameplay, Pro Evolution Soccer 2017 tiene mucho que presumir, en especial al momento de la fluidez de los jugadores y la inteligencia artificial. Los jugadores han recibido nuevas animaciones de movimiento, lo cual se nota cuando los jugadores reciben el balón, lo cual hace que el control siga siendo un elemento clave en este juego. Los jugadores también cuentan con movimientos espectaculares (si sus estadísticas se lo permiten) haciendo que movimientos como hacer un pase por la espalda, un giro o controlar el balón se sienta natural y sin tener que apretar cinco botones distintos. Los pases también son un punto que ha mejorado, siendo cada vez más precisos, aunque siguen existiendo ocasiones en que tal vez el pase termine en el jugador que no querías.



Por otro lado, la física, aunque mejora a comparación de años anteriores, aún sufre de algunos movimientos que hacen que se sigan sintiendo rígidos en ciertos puntos, esto cuando se realizan choques entre los jugadores, que en algunas ocasiones pueden terminar en movimientos muy poco ortodoxos.

Como cada año, las licencias se vuelven uno de los temas que dan mucho de qué hablar en esta serie y si llegaste a jugar la versión del año pasado, te darás cuenta de algunos cambios, tanto para bien, como para mal. En PES 2017, por un lado se cuenta con acuerdos con equipos como el Barcelona o el Liverpool, donde no sólo están completamente licenciados, sino que hay estadio, cánticos y demás elementos durante el partido. Pero por otro lado, la pérdida de torneos como la Copa Libertadores o la licencia de equipos como el Real Madrid y la Juventus, se sienten como varios pasos hacia atrás. Aunque las licencias no hacen al juego, la falta de éstas sí hacen que se sienta muy desigual tener un encuentro entre el MD White contra el Barcelona, considerando que es uno de los encuentros que más se juegan en un título de futbol. Además, los distintos nombres y uniformes que aparecen para sustituir, no son muy originales que digamos.



Ahora bien, el juego –por lo menos en sus versiones en PlayStation y PC– te ayuda bastante a solucionar estos problemas con la transferencia de emblemas, equipos completos y demás elementos que si decides aceptar invertir tiempo buscando y haciendo todos los cambios, el resultado es sumamente bueno y completo, aunque llega a ser tedioso y no es una obligación que debería tener el jugador.



En cuanto a la narración, Pro Evolution Soccer 2017 cuenta con tres opciones en español, así que podrás escuchar a los mexicanos Luis García y Christian Martinoli, a los argentinos Mariano Closs y Fernando Niembro o a los chilenos Fernando Solabarrieta y Patricio Yáñez, ya sea que uno sea de tu preferencia o que quieras cambiar si ya te cansó alguna opción. Los comentarios son fluidos y aunque hay algunas frases recicladas de años pasados, siempre es bienvenida la opción de elegir las voces que acompañan al partido, en especial en nuestro idioma.