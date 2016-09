Simone Biles fue una de las grandes estrellas de los Juegos Olímpicos de Río 2016. La gimnasta ganó cuatro medallas de oro en la competencia por equipos, all around, suelo y salto, además de bronce en barras.

Pero ahora la gimnasta se vio envuelta en una polémica por el ataque que sufrieron los archivos de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) de parte de un grupo de hackers rusos, autodenominados Fancy Bear. Los hackers accedieron a la base de datos de los atletas incluidos en el programa de Exenciones de Uso Terapéutico. Ellos están autorizados a consumir medicamentos prohibidos por el Código Antidopaje en circunstancias especiales.

Revelaron la presencia de distintos atletas estadounidenses en el TUE.

Entre los que se encuentran las tenistas estadounidenses Venus Williams y Serena Williams.

La información revelada por el grupo Fancy Bear causó gran revuelo, pese a que en este caso estaban autorizadas a consumir una sustancia ilícita tras recibir un permiso especial. La concesión era otorgada siempre que no mejorara el rendimiento deportivo.

Simone Biles salió a dar explicaciones y lo hizo a través de su cuenta de Twitter. Aseguró que el medicamento prohibido lo utiliza para tratar el Trastorno por Déficit de Atención por Hiperactividad (TDAH).

“Tengo TDAH desde que era una niña. Sepan que estoy a favor del deporte limpio. Siempre he seguido las reglas y seguiré haciéndolo. El juego limpio es decisivo en el deporte y es muy importante para mí”.

Agregó que tener TDAH y tomar un medicamento para eso no es nada para avergonzarse.

“No tengo miedo que la gente lo sepa”.

