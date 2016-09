Sam Allardyce inició este domingo su andadura en el banquillo de la selección de Inglaterra con un sufrido triunfo sobre Eslovaquia (0-1) gracias a un tanto del atacante del Liverpool Adam Lallana en el minuto 94.



Cuando parecía que ingleses y eslovacos iban a firmar las tablas -idéntico resultado al que cosecharon hace dos meses y medio en la fase de grupos de la Eurocopa de Francia-, Lallana salió al rescate de los 'Tres Leones' en la ciudad de Trnava.



Tras el abrupto final de Roy Hodgson al mando de la selección, mucho se esperaba de Allardyce, que tomó las riendas el pasado 22 de julio y este domingo sumó sus primeros tres puntos en la fase de clasificación para el Mundial de Rusia 2018.



El seleccionador, sin embargo, apostó por una evolución y no por una revolución, como muchos esperaban, y sólo presentó tres novedades con respecto al equipo que cayó en octavos de la Eurocopa a manos de Islandia: John Stones por Chris Smalling, Jordan Henderson en lugar de Dele Alli y Adam Lallana, quien ocupo el puesto de Daniel Sturridge.



Poco espectáculo se vio en los primeros 45 minutos, en los que ambos conjuntos se mostraron excesivo respeto y esperaron atrás. Hubo que esperar más de media hora para ver la primera aproximación con ligero peligro: el lateral Danny Rose falló en la salida de balón, Svento, muy atento, se lo robó en el área y lo puso en el segundo palo, donde no llegó por milímetros Duris.



La respuesta de los visitantes no se hizo esperar y apenas un minuto después, tras una internada por la derecha de Kane, el balón le quedó franco a Sterling, que lanzó un disparo que se marchó fuera por poco.



Tras una primera mitad sin tiros a puerta ni ocasiones de peligro, en el segundo tiempo mejoraron los de Allardyce, que tuvieron más de una oportunidad para irse de Eslovaquia con los tres puntos.



La infantil expulsión de Martin Skrtel por doble amarilla por un pisotón a Harry Kane dio alas a Inglaterra, que se fue al ataque en busca del tanto del triunfo.



Con un hombre más jugaron a placer los visitantes, que en el minuto 65 pudieron abrir la lata con un disparo desde fuera del área de Rooney que despejó como pudo el arquero Kozacik.



No cesaban los acercamientos de los de Allardyce y a falta de un cuarto de hora para el final, Lallana, el mejor del partido, vio cómo un gran disparo suyo con la zurda lo repelía un poste.



Eslovaquia, mientras tanto, se encerró atrás y confió en que su férrea defensa pudiera seguir evitando los envites ingleses. Se salvaron los locales con el tiempo prácticamente cumplido cuando el árbitro anuló por fuera de juego un tanto de Theo Walcott, quien poco antes había ingresado por Sterling.



Sin embargo, para alivio de los ingleses, la lata se rompió en el tiempo añadido, en el minuto 94.



Tras una jugada de Rose por el costado izquierdo, el balón le cayó a Lallana que, con la zurda, soltó un disparo que se coló entre las piernas del portero.



Con este sufrido triunfo, Allardyce inició su andadura en el banquillo de Inglaterra con victoria y sumó sus vitales tres primeros puntos antes de recibir el próximo 8 de octubre en el estadio de Wembley a Malta en la segunda jornada del Grupo F.

