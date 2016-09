Tijuana viene de atrás y rescata empate ante Pachuca

La Liga MX dio a conocer el calendario para el próximo torneo nacional: Apertura 2016. La competencia comienza el viernes 15 de julio, cuando los Xolos de Tijuana reciban a Monarcas Morelia en el Estadio Caliente. A continuación, las fechas de los cotejos más destacados: CLÁSICO NACIONAL Jornada 7 América vs. Chivas Estadio Azteca Sábado 27 de agosto, 21:00 horas. CLÁSICO REGIO Tigres vs. Monterrey Jornada 15 Estadio Universitario Sábado 29 de octubre, 19:00 horas. CLÁSICO JOVEN Cruz Azul vs....