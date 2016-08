Titular de CONADE comparece ante diputados y justifica resultados en Río

El director general de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), Alfredo Castillo Cervantes, dejó en claro que México si acudirá a los Juegos Olímpicos de Río 2016, luego de la serie de versiones que manifestaron lo contrario. Indicó que luego de la reunión que sostuvo este jueves con la vicepresidenta del Comité Olímpico Mexicano (COM), Jimena Saldaña de Aja, se aclaró la situación y México no corre riesgo alguno sobre el tema. “Tanto la vicepresidenta del COM como su servidor...