Tom Pages, el espectacular motociclista francés

Con 31 años de edad, el francés Tom Pages es uno de los motociclistas más espectaculares del mundo y actual campeón mundial del Red Bull X-Fighters.

El galo comenzó en el mundo del Freestyle Motocross (FMX) en el 2007 inspirado en su hermano Charles quien desafortunadamente sufrió un accidente en el 2010 que lo obligó a retirarse de las competencias.

“Comencé en el Bycicle motocross y luego seguí los pasos de mi hermano Charles que empezó en el 2005 y luego yo en 2007. El FMX es un deporte mental y mi fortaleza está en mi preparación. Siempre llego a las arenas completamente concentrado y preparado, esa ha sido la clave de mi éxito”, mencionó el francés.

-¿Cómo es tu preparación, a qué hora practicas?

"Ensayo los trucos cientos de veces. Primero practico en superficies blandas y cambio. Practico dos veces al día durante varias horas y trato de no cometer muchos errores".

Pages asegura que el FMX es un deporte que cualquiera puede practicar, solo es cuestión de tomarlo con seriedad ¡y divertirse!

“¡Claro! (que cualquiera lo puede practicar), pero es esencial divertirse, esa es la razón por la que yo lo hago. Algunos vienen del motocross, otros como yo del BMX, y otros más aman tanto lo que ven que ingresan sin antecedente alguno. La competencia puede no ser tan divertida si no se tiene cuidado, pero yo pienso que si no te estás divirtiendo, entonces ¿por qué loo haces?”.

-¿Se puede superar lo que has hecho hasta ahora?

"Siempre va a haber algo que haga más grande de lo que ya has hecho, más limpio, más llamativo. Lo importante es poner a prueba tus límites y salir de la zona de confort”.

En junio pasado Pages consiguió su cuarta victoria consecutiva en el Red Bull X-Fighters de Madrid convirtiéndose en el primer piloto de freestyle motocross del mundo en conseguirlo en la prueba de más prestigio del calendario mundial.

