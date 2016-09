Luego de las críticas que ha recibido Cruz Azul por contratar al delantero tapatío, Erick Torres, el director técnico del cuadro cementero Tomas Boy salió a la defensa y dijo que la decisión de ficharlo fue una decisión analizada, argumentando que dentro del club se toman resoluciones pensadas y no como en la serie de futbol Club de Cuervos.

“Cuando me lo propone el director deportivo lo platicamos entre todos… y este no es la serie de los Cuervos, aquí se toman bien las decisiones, no somos esa serie para los que piensan, se pensó bien la posibilidad, las condiciones agradables para la plantilla y pienso que nos puede ayudar bastante”.

En conferencia de prensa, el Jefe también respaldó la llegada del Cubo, pese a que conoce la sequía de un año y cinco meses sin anotar, y puso como ejemplo al ex delantero, Luis García, cuando estuvo con él en Morelia.

“Les voy a dar un dato, Luis García estuvo en las Chivas con el “Tuca” y metió un gol en un año, después conmigo metió 11 en medio torneo, así son los goleadores”.

Añadió que Torres es un delantero que puede ayudar al equipo, más por los compromisos que tienen tanto en Liga MX y Copa MX, y adelantó que podría estar en la banca para el duelo de este sábado ante el América.

“Es un jugador joven, mexicano, goleador en la zona del área y pienso que nos va a ayudar bastante. Sí, además ha llegado con mucho entusiasmo, deseoso de hacer las cosas. Todavía no lo decidimos (si saldrá a la banca), concluyó.