Tony Romo da susto a los Vaqueros

Los Dallas Cowboys se llevaron un susto en el partido de pretemporada contra los Seattle Seahawks cuando su quarterback Tony Romo sufrió un duro golpe del ala defensiva Cliff Avril en la espalda baja.

“Me estaba deslizando, pero aunque suene raro, me siento bien porque ese golpe fue tan duro como los que he recibido en la espalda los últimos cinco años. Considerando eso, me siento afortunado de que (la espalda) puede aguantar y yo puedo seguir”, dijo Romo después del partido.

Tras recibir el golpe, Romo se llevó la mano de inmediato a la espalda baja, pero explicó que fue solo la sensación del momento y aseguró que no hubo necesidad de someterse a rayos X.

“Al principio creo que él estaba impactado. No se sentía bien, pero con el paso del tiempo se fue sintiendo mejor. No creemos que sea algo serio”, comentó el coach de los Cowboys, Jason Garrett.

Si bien Romo salió ileso de la jugada, por un momento las alarmas se encendieron en la cúpula de la franquicia ya que el veterano quarterback tuvo dos cirugías de espalda en 2013. Sin embargo, el dueño del equipo, Jerry Jones, se mostró aliviado luego de que se descartara una lesión grave.

“Creo que todos nos asustamos. Él no se lastimó y dijo que no estaba lastimado. Él quería volver al partido, podía haber vuelto y jugado, pero yo elogio a Jason (Garrett) por su decisión. Después de eso no podía arriesgar con él”, dijo Jones.

Romo se declaró listo para saltar al emparrillado en el último juego de pretemporada el próximo jueves ante los Houston Texans si Garrett así lo decide.

