Tuca Ferretti se declaró fan de Juan Gabriel

Ricardo Ferretti, director técnico de Tigres, lamentó la muerte de Juan Gabriel, quien falleció este domingo en Santa Mónica, California, y señaló que el cantautor mexicano ha sido una de las celebridades más representativas que ha tenido México.



“Es una lástima, la verdad, creo que todo México debe estar muy triste porque aparte de un gran ser humano, por todas las cosas benéficas que ha hecho en su carrera, un cantautor magnífico. Creo que en México el que no sepa una de Juan Gabriel…”, comentó Ferretti.



Incluso, el Tuca compartió una anécdota que le contaron sobre el Divo de Juárez.



“No sé si sea cierto, pero una vez me contaron que cuando estaba jovencito, llegó con un productor de canciones y este le dijo: ‘escríbeme una o dos canciones y tráemelas’. Y pues ahí traía 150 (canciones) y varias de esas fueron primer lugar, también varias las cantaron otros artistas”, compartió el estratega.



Tuca, quien se declaró fan de Juanga, platicó que en alguna ocasión asistió a uno de sus conciertos, al que describió como uno de los mejores espectáculos que ha presenciado en su vida.



“Tuve la fortuna de ir a ver un show de él en vivo, padre que estuvo, la verdad. A mí me encantó, de todos los que he visto es uno de los mejores”, concluyó.