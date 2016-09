Para José María Basanta el duelo ante Xolos de Tijuana tendrá un toque especial, pues será su partido 250 defendiendo los colores de Rayados, y el Chema no ocultó su felicidad de entrar a la lista de los 10 jugadores con más partidos.



"Contento de cumplir esa cantidad de partidos con esta Institución, la verdad siempre voy a estar agradecido con esta institución. Poder cumplir 250 partidos me pone muy feliz, de haber logrado en esa cantidad de títulos que he logrado y ojalá pueda seguir cosechando títulos que es lo principal", comentó el capitán de los albiazules.



Dijo estar agradecido con Ricardo Lavolpe y la Institución albiazul que le abrió las puertas en el futbol mexicano, y sobre todo de haber logrado títulos importantes.



Chema ha levantado títulos de Liga MX, de la Liga de Campeones de Concacaf, además de haber defendido a Rayados en tres Mundiales de Clubes, logros que espera seguir cosechando hasta que termine su carrera con la Pandilla.



"Seguir ganando lo que juguemos, es mi intensión. Hasta que juegue mi último partido con esta playera lo voy a hacer de la misma manera, con la mista intensidad y con la misma hambre que llegué para poder lograr los objetivos", manifestó el playera 15.



Basanta tiene 21 mil 709 minutos jugados pues de los 249 partidos que lleva hasta el momento 245 lo ha hecho de titular, el defensa lleva 10 goles con la Pandilla.