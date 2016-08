VIDEO: Pagano dedicó su lucha a Juan Gabriel

Pese a que Pagano salió trasquilado de Triplemania XXIV a manos de Psycho Clown, el luchador extremo dedicó su lucha al recién fallecido Juan Gabriel.

Originario de Ciudad Juárez, Chihuahua, Pagano recordó al “Divo de Juárez”, considerado un ídolo en su estado.

“Siempre he tenido bien presente a Juan Gabriel ya que siempre fue un personaje muy humilde y querido en Cd Juárez. No tuve la fortuna de conocerlo pero me siento muy identificado con el por sus canciones”.

“Con todas las ganas yo le dediqué la lucha, que digan lo que diga, pero ¿a quién no le gusta Juan Gabriel?”, dijo en declaraciones al canal +LuchaTV.