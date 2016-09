Luego de un espectacular torneo en el que participaron 32 luchadores de todo el mundo, T.J. Perkins se coronó como el campeón del WWE Cruiserweight Classic.

Porque, después de cuatro funciones que comenzaron el 23 de junio, el descendiente de filipinos se impuso en la final al espectacular Gran Metalik, luchador mexicano que antes era conocido como Máscara Dorada.

Ambos peleadores ofrecieron una espectacular lucha. Los gladiadores llegaron a la final después de avanzar en las eliminatorias del 23 de junio, 13 de julio, 26 de agosto y 14 de septiembre.

Ahora bien, a pesar de que el enmascarado ofreció un gran performance con su particular lucha aérea, no le alcanzó para coronarse.

Pero las maniobras por el aire del azteca no fueron suficientes y sucumbió ante la gran sorpresa del torneo.

Luego de caer por tercera ocasión en un Knee Bar, el enmascarado se rindió y vio como se escapaba la oportunidad de ganar el campeonato.

De esta forma, T.J. se convirtió en el primer campeón del WWE Cruiserweight Classikc y el nuevo monarca peso crucero.

Cabe destacar que de forma automática el filipino ingresará a Raw para defender su cetro. Stephanie McMahon y Mick Foley aseguraron que el campeonato se disputará en la marca roja.

Previo a la lucha, Triple H, director de Operaciones de WWE y uno de los creativos de la empresa, apareció para dar suerte a los gladiadores.

De igual forma, al término de la pelea, el “Asesino cerebral” hizo oficial el triunfo del descendiente de filipinos.

¿Quién es T.J. Perkins?

El luchador 32 años nació en Los Ángeles, California, pero cuenta con ascendencia filipina.

De hecho, este fue una de las grandes sorpresas, luego de que venciera en la semifinal al favorito Kota Ibushi.

Asimismo, él logró el X Division Champion en TNA, empresa en la que luchó bajó los nombres de Manik y Suicide.

Y, entre otros seudónimos, ha entrado a cuadriláteros independientes con la identidad de Cobra, Puma, TJP y Sydistiko, por nombrar algunos.

Ahora llevará el cinturón que alguna vez le perteneció a Chavo Guerrero, Gregory Helms y Juventud Guerrera, entre otros gladiadores.