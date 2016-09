Ante la enorme preocupación que generó la lesión de Darwin Quintero, atacante del América, quien padece una tromboflebitis en la pierna derecha, que es un coágulo en una vena; podría ser tener menos consecuencias de las que se esperaban y todo apunta a que volvería a las canchas en dos meses.

Confirman a Martinoli y Luis García narrarán en el PES 2017

Según información de ESPN, el goleador de las Águilas se encuentra en total reposo sin actividad física para que logre sanar lo antes posible, por lo que fuentes allegadas al conjunto azulcrema informaron que tras la rapidez del diagnóstico para el colombiano estaría de regreso en noviembre, aunque tampoco hay nada asegurado.

"La mejor noticia es que el coágulo no es una arteria, si no en una vena de la pierna. Además, el diagnóstico fue realizado muy a tiempo y ya está en tratamiento y en descanso absoluto en su casa. Darwin está bien. Dentro de lo delicado del asunto, su caso no es grave. Estamos optimistas en que se recupere quizá para principios de noviembre y se integre al equipo, eso se habló esta mañana con el doctor y con él (Quintero”, declaró la fuente a ESPN.

TAMBIÉN PUEDES VER

Preisdente de FIFA revela que México sería candidato para el Mundial del 2026

Más limón a la herida! Chivas recuerda goleada en el Clásico para venta de jersey

Pulido espera que Chivas lo lleve de vuelta al Tricolor