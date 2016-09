Por fin, luego de meses de espera, ya pueden descargar Google Allo en sus celulares. Esta app es un mensajero que pretende desbancar al rey: WhatsApp.

Pero no cualquier mensajero; pues está impulsado por asombrosa inteligencia artificial. Allo lleva apenas unas horas disponible en Android -y en espera para llegar a iOS-; y los expertos ya alertan de un terrible inconveniente.

¿Cuál es el problema de Google Allo y por qué deben cuidarse?

En un principio, Google presentó Allo como una app que le dará prioridad a la seguridad. Esto en gran medida por su encriptado end-to-end.

Sin embargo, “The Verge” señaló algo muy importante: a pesar del encriptado, Allo sigue guardando su información. Sí, inclusive la que han borrado.

Esto incluye los mensajes que reciben y envían.

Según Google, esta medida está pensada para ayudar al asistente inteligente y nada más.

Pero no lo olviden: en este mensajero, su información no es totalmente privada. Si lo quieren descargar y probar, lo mejor es que eviten enviar información sensible o personal.

A decir verdad, Edward Snowden recomendó simplemente no instalarlo.

Pero, si se animan… ¿cómo es Google Allo?

Estas son algunas de sus características más sobresalientes:

Asistente de Google

Gracias a este asistente incorporado a “Allo”, podrán obtener respuestas, encontrar información y más, sin siquiera cambiar de aplicación. Es por este asistente que Google guarda sus mensajes; hasta los borrados.

Respuesta Inteligente

Google se ha asegurado de que sus próximos usuarios no tengan que preocuparse ni de responder. Es decir, este mensajero lo hará por ellos mediante inteligencia artificial.

Poco a poco, “Allo” va aprendiendo de ustedes para lograr responder con el mismo estilo que lo haría una persona… en específico esa persona que lo está usando.

Editor de fotografías

También podrán editar las fotografías antes de mandarlas a sus contactos. Así es, será posible que escriban sobre ellas, algo así como en Snapchat.

Pueden gritar o susurrar

“No más mayúsculas para llamar la atención”, dice Google. Ahora podrán cambiar el tamaño del texto para transmitir una idea: letras grandes si están alterados o gritando y pequeñas cuando cuentan un secreto.

Modo incógnito

Esta función está, a medias, en WhastApp. Se trata de la encriptación end-to-end. Sí, el mensajero de Facebook la tiene, pero también “Allo”, quien además les permitirá crear chats con fecha de caducidad.

Luego de cierto tiempo se borrarán, también recordándonos a Snapchat.

Stickers

Otra función -como todas las anteriores- que WhatsApp no permite: Stickers. Todo el mundo los ama y “Allo” los añadirá a sus conversaciones.