Su nombre es Karishma Walia y es originaria de Bangalore, India. Actualmente trabaja como analista, según informó BuzzFeed. Desde luego, también es amante de los perros. Y de WhatsApp.

Como era de esperarse, siguiendo las costumbres de su país, su familia arregló un matrimonio para ella. Esto con un hombre que consideraron un “buen partido”: guapo y de una familia acomodada. Alguien sin problemas.

Aunque al final resultó que sí tenía un problema. Específicamente, no quería que Karishma se llevara con ellos a su perro.

Esto fue lo que detonó el enojo de la joven, quien decidió terminar con el compromiso a través de mensajes.

This B’lore girl rejected a guy cuz he doesn’t like dogs & wouldn’t want one after marriage. U go girl! #TrueStory pic.twitter.com/N4NW6U8IiJ

— Not Monika (@blahfamous) 13 de septiembre de 2016