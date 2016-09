Actualmente, muchas personas en todo el mundo usan WhatsApp. Es, de hecho, uno de los mensajeros con más usuarios activos, junto a Facebook Messenger.

Sin embargo, existen algunas desventajas. Cuando su familia o amigos de la escuela los añade a un grupo en el que no quieren estar es una de ellas.

Notificaciones todo el día e imágenes recibidas saturando la memoria de su celular. Pero no se preocupen, no tiene que lidiar con ello.

Muchas personas no abandonan los grupos por una simple razón: no quieren quedar mal. Es decir, seguramente su mamá no tomará a bien que se salgan del grupo familiar que creó, ¿cierto?

Por fortuna hay una solución. Eso sí: no pueden abandonar un grupo sin que se envíe una notificación.

Teniendo eso en cuenta, les compartimos algunos trucos para olvidarnos de la existencia de esos molestos grupos.

La clave es, si no podemos salirnos, entonces al menos dejar de sufrir por ellos. Así nadie se ofende.

Sólo deben hacer lo siguiente:

Acabar con las notificaciones en grupos de WhatsApp

Esto es de lo más molesto. Todos escriben y su celular no para de vibrar. Pueden acabar con esto silenciando las notificaciones.

Dentro del grupo, vayan al menú “de los tres puntos” y luego pulsen “info. del grupo”. Una vez ahí, “Silenciar”.

Activen esta opción y decidan el tiempo que quieren olvidarse de las notificaciones de sonido/vibración.

Inmediatamente abajo -antes de dar en OK-, encontrarán un recuadro “Mostrar notificaciones”.

Asegúrense de que está inactivo, así no verán notificaciones y mucho menos las escucharán.

No más saturación de fotos

Este es otro problema: las imágenes de los grupos de descargan automáticamente y saturan nuestra memoria.

¿Cómo olvidarse del grupo si siguen viendo las imágenes que mandan sus tías? Así se puede evitar:

Abran WhatsApp. Ahora, vayan a “Ajustes” > “Uso de Datos”. Aquí encontrarán la sección “Descarga automática”.

En los dos apartados siguientes: “Conectado a datos móviles” y “Conectado a Wi-Fi” seleccionen “Ningún Archivo”.

Ahora nada se descargará automáticamente, tendrán que hacerlo ustedes de forma manual cuando una foto enviada les interese.

La memoria de su celular y su paciencia se los agradecerá.