iOs 10 llegó hace algunos días a todos los dispositivos de Apple. Bueno, sólo a los iPad e iPhone que lo soportan, mejor dicho. Con él llegó una interesante y actualizada versión de iMessages; el “WhatsApp de Apple”.

Muchas personas usan este mensajero que está disponible sólo para iOS. Y ahora los usuarios pueden buscar GIFs en un rápido buscador integrado en la app.

Algo así como lo que ya sucede en Facebook Messenger. El problema reside en uno de los motores de búsqueda que usa Apple: Bing.

Bing es un buscador. Sí, así como Google. Sin embargo, la censura en este es mucho más ligera que en el del gigante de Mountain View.

Cuando los usuarios ponían palabras que se pudieran interpretar de una manera no tan inocente, los resultados estaban llenos de pornografía.

Y no cualquier “porno”, sino imágenes bastante explícitas.

Desde luego, todo se volvía peor cuando alguien buscaba “Butt” (trasero) con la intención de encontrar estos GIFs pornográficos.

La web “The Verge” ha recogido el testimonio de la madre de una niña de 8 años que, por accidente, le mandó un GIF pornográfico a su padre. Según la mamá, su pequeña buscó la palabra “Huge” (“Enorme”, en español)… y bueno. El resultado podrán imaginarlo.

Apple endurece la censura en iMessages de iOS 10

No había otra opción. Apple ha tenido que bloquear las búsquedas y muchos de los resultados que aparecían con determinadas palabras. Desde luego, en un inicio, palabras como “Senos” o “Pene” no generaban resultados, o si lo hacían, no eran “para adultos”.

Ahora “Huge” tampoco. Al menos no los que la niña de 8 años encontró. Pero el problema no ha terminado.

Existen un sinfín de palabras “inocentes” que pueden ser relacionadas con un contexto pornográfico. Sin duda será difícil para Apple eliminar todas de iMessages.

Por otro lado, iMessages para iOS 10 tiene buenas noticias: los nuevos stickers están siendo todo un éxito. Y no contienen pornografía, al menos hasta el momento.