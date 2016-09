El estrés es un padecimiento crónico que se masificó en la última era de la humanidad. Esto, debido a la velocidad, inmediatez y saturación de mensajes que una persona puede recibir diariamente.

El estrés es un padecimiento de la era moderna.

De esta manera, la mayoría de la personas, ya sean jóvenes o adultas (incluso existen niños con este padecimiento), ha sufrido o sufrirá estrés.

Actualmente existen diversas formas para este tipo de tensión. Desde ejercicios, hasta meditación. Sin embargo, algunas de estas no se acomodan al ritmo de vida de las personas, por lo que llegan a ser una opción inviable en sus vidas.

Fidget Cube, el dispositivo anti estrés para oficinistas

Estos cubos interactivos son un proyecto de Antsy Labs, una empresa fundada por los hermanos Matthew y Mark McLachlan.

Ellos han diseñado estos dados específicamente para personas que no pueden mantener sus dedos quietos, para los que no pueden parar de hacer click, tocar el escritorio o no pueden resistir la tentación de morderse la uñas.

Cada una de sus caras está creada para quitar el estrés.

Cada uno de los cubos cuenta con diferentes superficies en cada uno de sus seis lados, hechas exclusivamente para ser presionadas, giradas y hasta estrujadas… y lo mejor, cabe en el bolsillo.

Las caras de los dados anti estrés tienen botones para presionar, un joystick con movimiento, una rueda, engranajes giratorios y un interruptor para apretarlo las veces que quieran.

El objetivo de Fidget Cube es que se diviertan con él. También para dejar de morderse las uñas. ¿Creen que lo cumpla?

Por el momento, Fidget Cube es solo un proyecto que busca recursos económicos en la página crowdfunding Kickstarter.

Su objetivo inicial era recaudar la modesta cantidad de 15 mil dólares, una meta que han superado. Y con creces. Hasta el momento, tienen en el bolsillo la increíble cantidad de un millón 638 mil 963 dólares.

Los cubos comenzarán a entregarse a partir de diciembre de 2016. Si quieren adquirir sus Fidget Cube, visiten la web oficial de antsylabs.com, o la página oficial del proyecto en Kickstarter.