A menos de un mes de su lanzamiento, Samsung ha tenido que retirar del mercado el Galaxy Note 7. Este celular inteligente es el que estaría destinado a ser la competencia directa para el iPhone 7.

Por desgracia para la compañía, los dispositivos resultaron peligrosos para los usuarios. Alrededor del mundo, Galaxy Note 7 comenzaron a estallar debido a un fallo en sus baterías.

Por fortuna, todavía no se había reportado ningún herido. Hasta ahora.

La primera víctima conocida de un estallido ha sido un niño de 6 años residente de Nueva York. El pequeño veía videos en su teléfono celular, cuando este estalló súbitamente.

El niño, cuyo nombre no fue revelado, tuvo que ser trasladado de emergencia al hospital con quemaduras en el cuerpo.

Afortunadamente, no pasó a mayores y ahora se encuentra bien. Eso sí, según dijo su abuela a “New York Post“, ya no soporta estar cerca de dispositivos eléctricos por miedo.

Samsung aclaró que “se encuentra en contacto” con la familia del menor; sin embargo, hasta el momento no se sabe si habrá una demanda o compensación de algún tipo.

Samsung ha pedido a los usuarios que apaguen el Galaxy Note 7 y lo regresen inmediatamente

Los Galaxy Note 7 estallan en todo el mundo.

Este trágico accidente sucedió a pesar de que, desde hace días, Samsung le ha pedido a todos los dueños de un Note 7 que lo devuelvan. Han aclarado los peligros que conlleva su uso.

A decir verdad, la misma compañía ha pedido también que los dispositivos permanezcan apagados hasta que sean devueltos, pues son un peligro.

A cambio de estos, los dueños recibirán otro celular. Actualmente el Galaxy Note 7 ya no se encuentra a la venta.

Un Note 7 causó más de mil dólares en daños

En Australia, un hombre se encontraba dormido en su habitación de hotel mientras cargaba un Note 7. Por desgracia, este estalló de manera súbita causando alrededor de 1,300 dólares en daños.

Al menos eso afirmó el hotel, cuya cuenta se vio obligada a pagar Samsung. Por suerte, el joven no resultó herido.

Luego de este y otros incidentes, muchas aerolíneas estadounidenses ya no permiten a sus pasajeros subirse a los aviones con estos celulares.